МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Немецкая страховая компания Munich Re следом за Allianz объявила о решении не продлевать срок страхования "Северного потока", истекающий в текущем году, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Allianz и Munich RE не отрицают новость о страховании "Северного потока"

Во вторник агентство со ссылкой на источники писало, что немецкие страховые Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток". Позже РИА Новости в компаниях не стали отрицать своего участия в возобновлении этого страхования, однако под разными предлогами отказались комментировать данную информацию.

"Munich Re не будет… продлевать страховое покрытие для газопровода "Северный поток", когда срок его действия истечет позднее в этом году", — пишет Рейтер. Накануне об аналогичном намерении на своем сайте заявила и страховая компания Allianz.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" (повреждены обе нитки) и "Северном потоке 2" (повреждена одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.