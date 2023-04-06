МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение процедуры государственных и муниципальных закупок. Правительство утвердило особенности госзакупок в новых субъектах России

Документ внесен группой сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и главой комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным. Он направлен на совершенствование процедуры госзакупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, сокращение временных затрат заказчиков.

Законопроект, в частности, повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает ограничения на объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".

Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков.

Законопроект также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков. Помимо этого, заказчики смогут проводить закупки специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать эквиваленты, если врачебная комиссия примет соответствующее решение.

Во втором и третьем чтении законопроект планируется принять во второй половине апреля. ""Мы ставим перед собой задачу, чтобы этот законопроект принять в окончательном виде до совета законодателей, который в Санкт-Петербурге будет проводиться с тем, чтобы уже субъекты (РФ) могли начать работать", — заявил на заседании Госдумы глава комитета по экономической политике Максим Топилин. Заседание Совета законодателей РФ пройдет 26-27 апреля в Санкт-Петербурге, а в его повестку будут включены вопросы, касающиеся поддержки участников спецоперации и их семей, а также межбюджетных отношений, сообщил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.