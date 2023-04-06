МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы подготовили новые поправки об ограничении продажи вейпов в РФ, они предусматривают запрет продажи такой продукции по скидкам и возможности их демонстрации в открытой выкладке в магазинах, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. ГД может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты "в срочном порядке" готовят закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних.

"Законопроектом предлагается установить: запрет применения скидок на УПНП (устройства для потребления никотинсодержащей продукции); запрет открытой выкладки и демонстрации устройств для потребления никотинсодержащей продукции в торговом объекте", — указывается в пояснительных материалах к проекту.

Согласно поправкам, будет также запрещена продажа вейпов и их составных частей дистанционным способом, на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, а также с использованием автоматов.

При этом будет запрещена продажа вейпов с ароматизаторами и добавками, "усиливающими никотиновую зависимость".

Кроме того, депутатами вносятся поправки в отдельные законы. Например, в закон "Об основных гарантиях прав ребенка", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "О рекламе" и другие отраслевые законы.

Как отмечал Володин, Дума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля.