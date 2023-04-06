МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. "Роскосмос" направил в правительство России предложения о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. "Роскосмос" будет участвовать в советах директоров некоторых компаний

Решение о продлении рекомендовано Советом главных конструкторов в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", а затем рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом "Роскосмоса" и госкомиссией.

"Госкорпорация "Роскосмос" направила в рравительство Российской Федерации предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно", — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.

Планируется, что для поддержания присутствия российских космонавтов в космосе после окончания эксплуатации МКС будет создана Российская орбитальная станция (РОС). РКК "Энергия" должна подготовить проект новой станции к концу 2023 года, а развёртывание станции на орбите начнётся не ранее 2028 года. Предполагается, что РОС будет летать на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с её борта станции лучше просматривалась территория РФ.