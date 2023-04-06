МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разъяснила, что после жалобы калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) на Jägermeister из-за попыток запретить выпускать отечественный аналог ликера лишь выдала немецкой компании предупреждение, которое Jägermeister исполнил, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. ФАС получила жалобу на Jägermeister от завода "Кристалл"

КЛВЗ в декабре пожаловался в ФАС на Mast-Jägermeister SE за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. А ранее в четверг завод сообщил, что ведомство признало действия немецкой компании в отношении "Кристалла" нарушающими антимонопольное законодательство.

"ФАС России не признавала компанию Mast-Jägermeister нарушителем закона о защите конкуренции… Компании было выдано предупреждение, которое она исполнила. В связи с этим в отношении Mast-Jägermeister не возбуждалось дело о нарушении антимонопольного законодательства", — заявили в службе.

Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.

Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.