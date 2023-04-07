МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Twitter вернул свой оригинальный логотип с голубой птицей. Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter

В начале недели соцсеть поместила в качестве логотипа изображение пса, ставшего символом Dogecoin. После этого стоимость криптовалюты подскочила на 25 процентов, обновив рекорд с ноября.

Обновленный логотип стоял несколько дней, однако в пятницу Twitter вернулся к синей птице. При этом неизвестно, с чем связано такое решение.

Американский бизнесмен Илон Маск выкупил Twitter осенью 2022 года и объявил о грядущих переменах в работе платформы. Пользователям уже стало доступно форматирование текста. Кроме того, была восстановлена подписка на Twitter Blue.