АНКАРА, 7 апр — ПРАЙМ. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую". Источник допустил задержки в проекте газового хаба в Турции

"Предметно говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции "Аккую". Ее запуск существенно укрепит энергобезопасность Турецкой Республики, и мы констатировали, что 27 апреля запланирована церемония, которая посвящена доставке ядерного топлива на первый энергоблок", — заявил он.

Кроме того, министры обсудили и ход работ по газовому хабу.