Лавров и Чавушоглу обсудили создание газового хаба в Турции
Глава МИД России Лавров обсудил с Чавушоглу создание газового хаба в Турции
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АНКАРА, 7 апр — ПРАЙМ. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу создание газового хаба в Турции и работу по АЭС "Аккую".
"Предметно говорили о реализации двусторонних стратегических проектов в сфере энергетики, которые традиционно являются локомотивом в наших отношениях, прежде всего, речь идет о первой на турецкой земле атомной электростанции "Аккую". Ее запуск существенно укрепит энергобезопасность Турецкой Республики, и мы констатировали, что 27 апреля запланирована церемония, которая посвящена доставке ядерного топлива на первый энергоблок", — заявил он.
Кроме того, министры обсудили и ход работ по газовому хабу.
https://1prime.ru/News/20230407/840315168.html
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