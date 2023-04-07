АНКАРА, 7 апр — ПРАЙМ. Российская часть зерновой сделки "вообще не выполняется", сказал глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга в Анкаре после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. МИД раскрыл, что предпримет Россия, если зерновая сделка не заработает

"Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется. И наши турецкие друзья, и инициатор всего этого пакета господин (Антониу. — Прим. ред.) Гутерреш, генеральный секретарь ООН, адресуют соответствующие призывы и требования к западным странам, но все тщетно. Препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются", — рассказал он.

Дипломат подчеркнул, что вместе с турецкими коллегами продолжат обсуждать перспективы этой ситуации, когда решения, принятые генсеком ООН, блокируются.

Подписанная в прошлом году зерновая сделка предполагает вывоз зерна и удобрений из Украины по Черному морю. Движение кораблей согласовывает Совместный координационный центр в Стамбуле.