МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Злоумышленники похитили почти 60 миллионов рублей у киргизского торговца одеждой при помощи фальшивого обменного пункта, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Названы десять признаков того, что "по ту сторону экрана" — мошенник

ЧП произошло на Сущевском валу: 31-летний уроженец Киргизии хотел обменять 59,7 миллиона рублей на швейцарские франки.

"Гражданин решил обменять около 59,7 миллиона рублей на швейцарские франки. Для этого в одном из мессенджеров он нашел обмен валюты по выгодному курсу и договорился о сделке", — рассказал собеседник агентства.

Договорившись о сделке, мужчина приехал по назначенному адресу: там его ждали уже несколько человек — " сотрудники финансового учреждения".

"Когда мужчина дал кассиру наличные, у работника вдруг якобы сломалась машинка для подсчета денег. Девушка ушла в другое помещение, закрывшись от клиента шторкой на окне. Спустя какое-то время мужчина понял, что его обманули, и решил выйти из помещения, однако дверь была закрыта. После чего он вызвал полицию", — пояснил источник.

Правоохранительные органы начали проверку после случившегося.