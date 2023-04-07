МОСКВА, 7апр — ПРАЙМ. Обвинение Украины в подрыве двух газопроводов "Северный поток" может вызвать в Евросоюзе споры о поддержке Киева, пишет The New York Times. В ЕП объяснили, почему Запад не раскрывает правду о "Северных потоках"

"Обвинение украинских оперативников может вызвать внутренние споры в Европе по поводу поддержки их восточного соседа", — отмечается в публикации.

Если, как говорится в тексте, Запад все же хочет обвинить во взрывах Москву, то ему придется признать: Россия смогла провести "успешную диверсию против критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы". И на это придется отреагировать. Кроме того, упоминание любой страны в этом контексте может вызвать недоверие из-за того, что Запад пытается сохранить единый фронт.

Взрывы на газопроводах прогремели в конце сентября прошло года. Российская генпрокуратура завела дело об акте международного терроризма.

В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование: по его словам, за диверсией стояли США. Бомбы под газовые магистрали заложили во время летних учений НАТО в Балтийском море, а уже осенью их активировали представители Норвегии.