NYT: обвинение Украины в ЧП на "Северных потоках" может лишить ее помощи
NYT: обвинение Украины во взрыве на "Северных потоках" может вызвать споры о помощи Киеву
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МОСКВА, 7апр — ПРАЙМ. Обвинение Украины в подрыве двух газопроводов "Северный поток" может вызвать в Евросоюзе споры о поддержке Киева, пишет The New York Times.
"Обвинение украинских оперативников может вызвать внутренние споры в Европе по поводу поддержки их восточного соседа", — отмечается в публикации.
Если, как говорится в тексте, Запад все же хочет обвинить во взрывах Москву, то ему придется признать: Россия смогла провести "успешную диверсию против критической инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы". И на это придется отреагировать. Кроме того, упоминание любой страны в этом контексте может вызвать недоверие из-за того, что Запад пытается сохранить единый фронт.
Взрывы на газопроводах прогремели в конце сентября прошло года. Российская генпрокуратура завела дело об акте международного терроризма.
В феврале журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование: по его словам, за диверсией стояли США. Бомбы под газовые магистрали заложили во время летних учений НАТО в Балтийском море, а уже осенью их активировали представители Норвегии.
https://1prime.ru/News/20230407/840315623.html
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