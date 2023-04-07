ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Следователи из Швеции и Дании настороженно относятся в выводам, сделанными представителями Германии о диверсии на "Северных потоках", пишет газета New York Times со ссылкой на источники в сфере безопасности. ЦРУ пытается выдумать версию про "Северные потоки", заявил Херш

"Дания ведет себя наиболее скрытно, однако источники в сфере безопасности на условии анонимности заявили Times, что следователи в Дании и Швеции относятся с настороженностью к последним результатам (расследования) Германии и чувствуют давление возразить этому нарративу", — поясняется в публикации.

Кроме того, как говорится в публикации, официальные лица Германии, Дании и Швеции утверждают, что следователи могут не делиться итогами расследования, чтобы не раскрывать свои возможности ведения разведки.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели 26 сентября 2022 года. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование: взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений НАТО американские водолазы, спустя несколько месяцев бомбы активировали норвежцы. В марте New York Times сообщила о разведданных, согласно которым за ЧП стоит некая проукраинская группировка. Немецкая Zeit написала, что следы преступления ведут на Украину, а подготовка к взрыву проводилась на яхте, арендованной у польской компании, которой владеют украинцы. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера Германи и Олафа Шольца и его встречи с Байденом ЦРУ вместе с немецкой разведкой попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах.