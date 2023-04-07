ПАРИЖ, 7 апр — ПРАЙМ. Французы потратят на пасхальные сладости на 10% больше, чем год назад, из-за роста цен на шоколадные яйца, кроликов и цыплят, сообщает в пятницу радио Franceinfo. Во Франции удивились, что Макрон не понимает, когда его унижают

Цены на пасхальные изделия из шоколада выросли в среднем на 10%, по сравнению с мартом 2022 года, сообщает радиостанция, ссылаясь на исследование компании NielsenIQ. Например, шоколадный кролик весом в 200 грамм стоит в супермаркете 5,59 евро, что на 5% дороже, чем год назад. Набор из шоколадных яиц обойдется в 3,19 евро, что дороже на 6%.

Производители шоколада страдают из-за высоких цен на сахар и сухое молоко, а также из-за роста на упаковку и электроэнергию, рассказал радио генеральный секретарь французского Союза шоколада Жиль Рувьер. Он уверен, что "сезон шоколада", который традиционно открывается на Пасху, будет успешным, несмотря на рост цен. "Есть шоколад по любой цене, ассортимент огромный, мы предлагаем продукцию на любой вкус и кошелек", — сказал Рувьер.

Он также заверил, что производители шоколада не будут "играть с граммами", чтобы снизить затраты и подчеркнул, что есть большая разница между промышленным и мелким производством шоколада. "Крупные производители могут более безболезненно сгладить рост цен, для небольших производств это сделать сложнее, они не в состоянии компенсировать издержки производства", — считает Рувьер.

По данным мартовского исследования Национального института статистики и экономических исследований Франции, шоколад за год подорожал на 10%, конфеты на 12%, а мороженое на 14,1%.

Традиционно на Пасху французы дарят друг другу изделия из шоколада – шоколадные яйца, шоколадных кроликов и цыплят. Обычно, услышав звон пасхальных колокольчиков, дети бегут в сад, чтобы искать там шоколадные фигурки. Католики в 2023 году отмечают Пасху 9 апреля.