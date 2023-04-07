БРЮССЕЛЬ, 7 апр — ПРАЙМ. Визит президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Китай только укрепят намерение Пекина отвернуться от Европы, уверен глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав. В Китае жестко ответили Западу по вопросу Украины

"Этот визит и неприятные замечания, сделанные Макроном и фон дер Ляйен в Пекине, укрепят Китай в его решении отвернуться от Европы и продолжить ее использовать как рынок сбыта", — заявил эксперт, добавив, что это ускорит дедолларизацию Европы.

"Разрыв между Китаем и Западом ускорится. Европейский рынок больше не растет, уровень жизни европейцев продолжит рушиться, мы уничтожили наше энергоснабжение. Европейцы сейчас – это просто люди, которые живут с выплат от прошлых инвестиций", — утверждает Гав.

Аналитик также считает следование Европы в фарватере политики США по украинскому вопросу ошибкой.

"Мы сейчас наблюдаем третье самоубийство Европы за век после двух мировых войн, европейцы сами себе вредят… Мы привязываем себя к США в то время, когда весь мир отворачивается от долларовой зоны", — отметил Гав.

Макрон прибыл в КНР с государственным визитом в среду вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Там планируется встреча европейских политиков с главой КНР Си Цзиньпинем. В фокусе переговоров на высшем уровне находится ситуация на Украине.

Как отмечали близкие к Макрону источники в преддверии визита, Париж сочтет успехом, если Си Цзиньпин после визита французского лидера в Китай призовет президента Украины Владимира Зеленского к участию в диалоге с Москвой, поскольку в Елисейском дворце считают, что "Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта".

Москва неоднократно указывала на свою готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее на G20 Зеленский заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. На Западе при этом игнорируют постоянные отказы Украины от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.