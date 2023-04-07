МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов заявил, что нужно срочно вводить стандарты экологического благополучия. Медведев призвал не связывать бедность с проблемами экологии

"Здоровье людей на самом деле зависит от банальных вещей: что пьем, чем дышим и что едим. Как-то мы на это перестали обращать внимание. Как быстро пришла вода в бутылках, также быстро придут баллончики с кислородом, чтобы подышать… нам срочно нужно вводить стандарты экологического благополучия", — сказал он.

Фетисов также призвал вкладываться в наукограды, у которых есть решение по созданию технологий для решения проблем экологии.

"Здесь мы говорим о стратегии всего, что связано с экологическим благополучием… Нужно переоснастить всё, что сейчас связано с инженерией и наукой… У нас наукограды, тоже волочат жалкое существование, туда надо сейчас вкладываться, там люди, которые годами ждут эту поддержку. У них есть решение многих вопросов, которые помогут нам выйти на совершенно другой уровень", — сказал парламентарий.

В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла встреча с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым, в преддверии его 65-летнего юбилея.