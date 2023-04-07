МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Эксперимент по онлайн-продаже вина с помощью "Почты России" будет востребован, в том числе за счет того, что местные винодельни смогут найти аудиторию и в целом будет расширена дистрибуция отечественного спиртного, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Ранее в пятницу пресс-служба кабмина сообщила РИА Новости, что правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России" с 1 ноября по 31 июля 2026 года.

"Такая услуга востребована. Большой спрос на подобный формат можно увидеть на примере ритейла, где буквально два-три года назад стали очень активно расти онлайн-продажи. Это большой сегмент, который сейчас развивается крайне динамично: сервисы доставок, маркетплейсы, даже fashion-индустрия переходит в онлайн. Весь рынок идет в этом направлении, алкогольная сфера тоже не исключение", — считает исполнительный директор крупнейшего импортера вин в России Luding Group Эрнест Хачатурян.

По его словам, для формата доставки время является одним из главных параметров, и будет ли озвученное время доставки удобным для потребителей, станет понятно уже в процессе эксперимента. "В покупке алкоголя всегда есть доля эмоций", — подчеркнул Хачатурян.

"Одним из потребительских трендов является повышение интереса к российскому вину, что, мы считаем, будет способствовать востребованности данной услуги. А доставка через 24 часа также не является сложностью, поскольку вина можно заказывать на предстоящие события", — отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

При этом исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что пока нет ожидания того, что эксперимент как-то существенно поменяет рынок. Он полагает, что возможность продавать вина через "Почту России" может быть полезна небольшим винодельням, которые еще не нашли свою нишу, а также сервис станет полезен потребителям в небольших городах, где нет достаточного количества винотек и ассортимента в супермаркетах.

"Услуга будет востребована… Это именно доставка, и есть потребность, когда люди, например, съездили на Юг и хотят продолжать покупать те вина, которые они там попробовали у себя в городе, а у нас дистрибуция, особенно в средних, малых хозяйствах пока далеко не простирается за пределы южных регионов, Москвы и Санкт-Петербурга, то есть ассортимент российского вина на территории всей России ограничен крупными хозяйствами… Это будет способ адресно добрать до покупателя", — поделился мнением руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.