МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении в период с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года эксперимента по дистанционной продаже российского вина, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Данный эксперимент предусматривает розничную продажу через сайт "Почты России" в интернете тихих, крепленых и игристых вин, которые произведены из выращенного на территории РФ винограда. В эксперименте на добровольной основе смогут участвовать производители вина, которые должны обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. Формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз России.

В рамках эксперимента доставка и передача покупателю приобретаемого российского вина будет осуществляться только в Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о расширении территории эксперимента.

Доставка "Почтой России" вина покупателям будет осуществляться не ранее чем через сутки после оформления заказа на указанный покупателем адрес или в почтовое отделение, которое он выберет. Чтобы получить вино, покупатель должен подтвердить свое совершеннолетие с помощью паспорта или через Единую систему идентификации и аутентификации.

Кабмин также внес в Госдуму законопроект-спутник, который вносит необходимые изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".