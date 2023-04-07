МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в РФ, они предусматривают запрет продажи такой продукции на ярмарках и дистанционным способом, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Полный запрет вейпов в России могут прописать в поправках к законопроекту

"Законопроектом предлагается установить: запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов, в целях устранить возможность заказать и собрать устройство УПНП из составных компонентов", — сообщается в пояснительных материалах к проекту.

Проектом также предлагается запретить продажу вейпов с ароматизаторами и добавками, "усиливающими никотиновую зависимость". Также проектом предлагается установить минимальную цену на никотиновую продукцию.

Кроме того, депутатами вносятся поправки в отдельные законы. Например, в закон "об основных гарантиях прав ребенка", "о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "о рекламе" и другие отраслевые законы.

Так, к не допускаемой к обороту информационной продукции для детей до 12 лет будут отнесены изображение, описание или эпизодическое упоминание устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Как отмечал Володин, Дума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля.