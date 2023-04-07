МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. На набережной Тель-Авива в Израиле автомобиль въехал в толпу людей, водитель был нейтрализован, сообщила полиция. JP Morgan предупредил о растущих рисках инвестиций в Израиль

МИД Израиля назвал произошедшее, заявив, что жертвой стал один человек, не менее шести ранены.

"Один (человек) убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве", — говорится в заявлении, размещенном в Twitter израильского МИД.

Местные СМИ отмечали, что произошла также стрельба.