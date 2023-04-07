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В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей
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На набережной Тель-Авива в Израиле автомобиль въехал в толпу людей, водитель был нейтрализован, сообщила полиция. МИД Израиля назвал произошедшее, заявив, что жертвой стал один... ПРАЙМ, 07.04.2023
новости, израиль, тель-авив, теракт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. На набережной Тель-Авива в Израиле автомобиль въехал в толпу людей, водитель был нейтрализован, сообщила полиция.
МИД Израиля назвал произошедшее, заявив, что жертвой стал один человек, не менее шести ранены.
"Один (человек) убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве", — говорится в заявлении, размещенном в Twitter израильского МИД.
Местные СМИ отмечали, что произошла также стрельба.