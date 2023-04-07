ПАРИЖ, 7 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон завершил визит в Китай, изначально направленный на то, чтобы убедить председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от поддержки России. Аналитик рассказал о последствиях визита Макрона в Китай

Государственный визит начался в среду, вместе с Макроном в страну прибыла и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Французский президент провел 1,5-часовые переговоры со своим китайским коллегой, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также посетил Гуанчжоу, где пообщался со студентами и инвесторами.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

По итогам встречи лидеры опубликовали совместное заявление из 51 пункта, посвященное французско-китайскому сотрудничеству в политике, экономике и культурной сфере.

В особенности Макрон подчеркивал желание взаимодействовать с Пекином по теме украинского урегулирования.

"Французская сторона придает большое значение влиянию Китая на международной арене, готова тесно сотрудничать с Китаем, прилагать совместные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса", — заявил Макрон.

Тем не менее, обещания попытаться склонить Владимира Зеленского к переговорам, к которому так стремился Париж, Макрон от Си Цзиньпина не получил. Так, дипломатический источник во Франции сообщал, что Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, но "лишь тогда, когда для этого будут созданы все условия". Кроме того, председатель КНР предложил Макрону изложить свой план урегулирования на Украине, отметив, что Китай его поддержит.

"Китай никогда не будет рассматривать украинский вопрос с точки зрения личных интересов, но всегда будет придерживаться справедливой позиции", — заявил Си Цзиньпин, отметив, что первоочередной задачей на данный момент является "содействие прекращению огня и войны, а также противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы".

Си Цзиньпин также заявил, что Китай продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров и поддержит Европу в выдвижении идей политического урегулирования украинского кризиса.

Макрон, в свою очередь, призвал Си Цзиньпина "образумить" Россию, ожидая от него прямого осуждения размещения российского тактического оружия на территории Белоруссии.

Наконец, Китай и Франция заявили, что выступают против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС.

"ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ"

Как писала в четверг газета Politico, Макрону не удалось заставить Си Цзиньпина изменить свою позицию по вопросу украинского кризиса. А издание Monde констатировало, что "в Пекине Макрон попытался убедить своего китайского коллегу "образумить Россию", однако председатель КНР Си Цзиньпин не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой".

Издание Courrier Internationale, в свою очередь, отмечает, что риторика Макрона в отношении "значительной роли", которую Китай может сыграть в конфликте на Украине, лишь добавила политического веса китайскому лидеру, "еще раз подчеркнув его незаменимость в решении ключевых мировых вопросов" и "добавив ему очков в плане конкуренции с США", однако так и не принесла искомых Парижем результатов.

Визит Макрона в Пекин стал "провалом на дипломатической сцене, который дорого обойдется имиджу" страны, заявил Марк Жюльен, ответственный за направление исследований Китая и Азии во Французском институте международных отношений IFRI.

"Вопрос Украины был неизбежен, но не стоило ставить его во главу повестки. Это иллюзия — ехать в Пекин искать решение этого конфликта. Все аналитики единогласно говорили, что Макрон ничего не добьется, и он ничего не добился", — сказал он.

А глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав считает, что визит Эммануэля Макрона и фон дер Ляйен в КНР, только укрепит намерение Пекина отвернуться от Европы, поскольку имеет лишь символическое значение, ведь европейским политикам не удалось ничего добиться, а Си Цзиньпин "не сделал ни малейшего шага навстречу европейцам".

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Наконец, по итогам визита Макрона в КНР был подписан ряд коммерческих соглашений. Так, дочерняя компания европейской авиастроительной корпорации Airbus Helicopters заключила контракт на поставку 50 многоцелевых вертолетов H160 китайской компании GDAT, а Airbus подписал соглашение об открытии второй сборочной линии в Тяньцзине, что увеличит производственные мощности в стране вдвое.

Корпорация EDF договорилась с China General Nuclear Power Group о возобновлении контракта 2007 года о глобальном партнерстве, в том числе, по строительству АЭС в стране.

Франция и Китай также заявили о поддержке необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

Франция, в свою очередь, намерена добиваться справедливого отношения к лицензионным заявкам от китайских компаний в сфере цифровой экономики. Франция и Китай обязуются предоставлять "справедливые и недискриминационные условия конкуренции" компаниям.

При этом Макрон также заявил, что Европа должна "руководствоваться амбициозной требовательностью" и "выстроить необходимые инструменты коммерческой защиты" в торговых отношениях с Китаем.

Франция и Китай также выразили намерение вернуться к уровню авиасообщения, существовавшему до пандемии.