МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Украина исчезнет с лица Земли, потому что она никому не нужна, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев назвал получающих деньги из Украины врагами

В своем посте в социальной сети "ВКонтакте" политик отметил, что европейцы недовольны колоссальным ростом цен и потоком мигрантов, а обычные американцы даже не знают, "что такое Украина и где оно находится", и не понимают, ради чего им приходится терпеть неудобства.

Медведев подчеркнул, что Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, в то время как эти средства можно было направить на программы развития государств Африки и Латинской Америки. Жители этих стран не понимают, "почему за их прежние мучения и нынешнюю лояльность вознаграждают кого-то другого".

Что касается Азии, странам АТР неинтересны предложения Запада поддержать Киев и ограничить Москву, которая уже стала надежным партнером.

По словам зампреда СБ, России Украина тоже не нужна, поскольку это "не страна, а облако в штанах". Политик назвал "новую Малороссию образца 1991 года" недоразумением, порожденным распадом СССР.

"И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия", — добавил он. Медведев: несистемная оппозиция превратилась в "заурядных террористов"

Наконец, Украина во главе с нацистским режимом не нужна самим украинцам, заявил Медведев. Он подчеркнул, что страну покинуло около половины населения, а оставшиеся живут в бесконечном страхе и уже готовы уехать куда угодно, "лишь бы было тихо и кормили сытно".

Украинцы вынуждены терпеть нищету и покидать свои дома ради "мутной европейской перспективы", которая на самом деле заключается в том, что властвующая верхушка будет копить на счетах в офшорах украденные западные деньги, заявил он.

"Зачем это обычным украинцам? "Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет", — подытожил Медведев.