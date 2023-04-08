Медведев заявил, что Украина исчезнет, потому что она никому не нужна
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Украина исчезнет с лица Земли, потому что она никому не нужна, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем посте в социальной сети "ВКонтакте" политик отметил, что европейцы недовольны колоссальным ростом цен и потоком мигрантов, а обычные американцы даже не знают, "что такое Украина и где оно находится", и не понимают, ради чего им приходится терпеть неудобства.
Медведев подчеркнул, что Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, в то время как эти средства можно было направить на программы развития государств Африки и Латинской Америки. Жители этих стран не понимают, "почему за их прежние мучения и нынешнюю лояльность вознаграждают кого-то другого".
Что касается Азии, странам АТР неинтересны предложения Запада поддержать Киев и ограничить Москву, которая уже стала надежным партнером.
По словам зампреда СБ, России Украина тоже не нужна, поскольку это "не страна, а облако в штанах". Политик назвал "новую Малороссию образца 1991 года" недоразумением, порожденным распадом СССР.
"И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия", — добавил он.
Наконец, Украина во главе с нацистским режимом не нужна самим украинцам, заявил Медведев. Он подчеркнул, что страну покинуло около половины населения, а оставшиеся живут в бесконечном страхе и уже готовы уехать куда угодно, "лишь бы было тихо и кормили сытно".
Украинцы вынуждены терпеть нищету и покидать свои дома ради "мутной европейской перспективы", которая на самом деле заключается в том, что властвующая верхушка будет копить на счетах в офшорах украденные западные деньги, заявил он.
"Зачем это обычным украинцам? "Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет", — подытожил Медведев.
https://1prime.ru/News/20230408/840323795.html