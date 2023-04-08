АНКАРА, 8 апр — ПРАЙМ. Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в европейские страны посредством общей компании, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турция начала законодательный процесс по проекту газового хаба

"Азербайджан – страна с большими инвестициями в Турцию. Их национальная компания SOCAR (Госнефтекомпания) также является одним из крупнейших инвесторов в Турции. Это сотрудничество начнет осуществляться и в 3-й стране. Будут новые виды сотрудничества. BOTAŞ и SOCAR (Госкомпании Турции и Азербайджана) создали новую компанию. Мы будем поставлять газ в Европу. Мы заявили, что станем центром торговли газом. Азербайджан также поддерживает это. Балканские страны требуют газ от нас и Азербайджана. В этом вопросе мы будем действовать совместно", — сказал Донмез в интервью CNN Türk.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.