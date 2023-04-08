МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Над Феодосией сбили ракету, которая была запущена с украинской территории.

Об этом рассказал у себя в телеграме глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, однако никто из жителей не пострадал.

При этом ранее его советник Олег Крючков сообщал о сработавших возле города системах ПВО.