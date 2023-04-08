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Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины
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Над Феодосией сбили ракету, которая была запущена с украинской территории. Об этом рассказал у себя в телеграме глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, обломки ракеты... ПРАЙМ, 08.04.2023
регионы, экономика, новости, крым, сергей аксенов, ракета, пво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Над Феодосией сбили ракету, которая была запущена с украинской территории.
Об этом рассказал у себя в телеграме глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, однако никто из жителей не пострадал.
При этом ранее его советник Олег Крючков сообщал о сработавших возле города системах ПВО.