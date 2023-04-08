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https://1prime.ru/News/20230408/840324853.html
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на островах в Балтике
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В Финляндии запустили гражданскую инициативу, в которой предлагается закрыть российское консульство на Аландских островах в Балтийском море. Решение связано со вступлением страны... ПРАЙМ, 08.04.2023
новости, финляндия, россия, консульства, балтийское море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — ПРАЙМ. В Финляндии запустили гражданскую инициативу, в которой предлагается закрыть российское консульство на Аландских островах в Балтийском море.
Решение связано со вступлением страны в НАТО.
Так как Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу, консульство РФ несет угрозу национальной безопасности государства и ограничивает ее, поясняется в описании.
Заявка была размещена в начале недели, на данный момент ее поддержали 5,7 тысячи человек. Если инициатива наберет 50 тысяч подписей, ее рассмотрит парламент.
Консульство на Аландских островах появилось еще в 1940 году. Оно было открыто для наблюдения за демилитаризованной зоной в рамках Московского договора.
Финляндия вступила в Организацию Североатлантического договора 4 апреля.