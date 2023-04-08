ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — ПРАЙМ. В Финляндии запустили гражданскую инициативу, в которой предлагается закрыть российское консульство на Аландских островах в Балтийском море. АТОР не увидела ажиотажного спроса на шенгенские визы у россиян

Решение связано со вступлением страны в НАТО.

Так как Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу, консульство РФ несет угрозу национальной безопасности государства и ограничивает ее, поясняется в описании.

Заявка была размещена в начале недели, на данный момент ее поддержали 5,7 тысячи человек. Если инициатива наберет 50 тысяч подписей, ее рассмотрит парламент.

Консульство на Аландских островах появилось еще в 1940 году. Оно было открыто для наблюдения за демилитаризованной зоной в рамках Московского договора.

Финляндия вступила в Организацию Североатлантического договора 4 апреля.