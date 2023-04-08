МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Россияне могут потребовать возмещения полной стоимости билета на отмененный или перенесенный концерт, рассказал Роспотребнадзор. Аналитики узнали, на что россияне тратят деньги по выходным

Для этого необходимо направить организатору соответствующую претензию в письменном виде, уточняется в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, потребители имеют право на возврат расходов, таких как сервисный сбор.

Согласно закону "О защите прав потребителей", организаторы мероприятия обязаны вернуть деньги в случае нарушения сроков оказания услуг. В противном случае потребитель может обратиться в суд, отмечается в сообщении.