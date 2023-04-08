Россиянам разъяснили, как вернуть деньги в случае отмены концерта
Роспотребнадзор напомнил о праве вернуть деньги в случае отмены или переноса концерта
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Россияне могут потребовать возмещения полной стоимости билета на отмененный или перенесенный концерт, рассказал Роспотребнадзор.
Для этого необходимо направить организатору соответствующую претензию в письменном виде, уточняется в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, потребители имеют право на возврат расходов, таких как сервисный сбор.
Согласно закону "О защите прав потребителей", организаторы мероприятия обязаны вернуть деньги в случае нарушения сроков оказания услуг. В противном случае потребитель может обратиться в суд, отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/News/20230408/840325006.html
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