МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Минфин планирует увеличить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на уголь в четвертом квартале "в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка" с начала года, при этом введение экспортных пошлин пока не рассматривается, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу министерства. Глава СУЭК предрек снижение цен на уголь в России в 2023 году

"Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин", — сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе министерства. Представитель Минфина добавил, что введение экспортных пошлин на уголь "сейчас не рассматривается".

Уточняется, что правительство РФ уже увеличивало налоги за уголь несколько раз за последние годы. Коксующийся уголь привязали к мировой конъюнктуре с начала 2022 года — установлена ставка на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Раньше применялась фиксированная ставка — 57 рублей на тонну. В тоже время обсуждалась идея ввести пошлину на экспорт угля при превышении его цены в 150 долларов за тонну. И поступления в казну от налогов с угля увеличились вдвое — до 360 миллиардов.

Кроме того, уже в этом году произошло "временное" увлечение НДПИ, в прошлом квартале — до 380 рубля на тонну для антрацита, коксующегося и энергетического угля. Это должно было позволить дополнительно привлечь в бюджет 30 миллиардов рублей. Угольщики при этом будут освобождены от уплаты единоразового сбора в бюджет, который должны заплатить все компании с доналоговой прибылью более 1 миллиарда рублей в прошлом году, обещал замминистра финансов Алексей Сазанов. Польша намерена снизить долю угля в энергетике

Угольные копании не прокомментировали планы Минфина. А так как почти вся отрасль сейчас не раскрывает отчетность, о финансовом положении компаний можно судить только по редким заявлениям и статистике Росстата, констатирует издание. Но, так или иначе, говорить о финансовом благополучии отрасли не приходится, считает Сергей Гришунин из НРА.

Так, цены на уголь на всех основных площадках снижаются: в Европе, где в прошлом году были рекордные цены, теперь уголь подешевел до 135–140 долларов за тонну, в Китае он стоит около 160 долларов за тонну. К этому добавляется подорожавший фрахт, страховка и дисконты от текущей конъюнктуры. А с учетом необходимости гасить кредиты возможностей для роста НДПИ "не просматривается", заключает Гришунин.