МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в понедельник более чем на 1%, нарастив темп с начала торгов, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа запустила торги акциями без листинга на внебиржевом рынке

Индекс Мосбиржи к 11.48 мск увеличивается на 1,22%, до 2539,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 977,22 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 0,9%, до 81,85 рубля.

В лидерах роста котировок — акции НМТП (+13,11%), "Аэрофлота" (+5,92%), расписки "Русагро" (+3,93%), ЦИАНа (+3,22%), VK (+2,82%), TCS (+2,79%) и девелопера "Эталон" (+2,47%). В лидерах снижения – акции ДВМП (-2,6%), "Северстали" (-0,21%), Московской биржи (-0,2%).

"Сегодня понедельник, а в нынешнем году в подавляющей части случаев по понедельникам российский рынок акций растет, причем иногда довольно сильно. Пока не видим поводов для того, чтобы прервать эту тенденцию", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В понедельник многие рынки не работают. В Европе продолжают праздновать Пасху. Соответственно, влияния на российский рынок не будет. Динамику бумаг во многом определит рубль, который находится в зоне экстремальной перепроданности. Если же говорить о внешних рынках, то основные активы находятся в равновесии", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

Алексей Головинов из Промсвязьбанка отмечает, что текущим ориентиром выступает диапазон 2500-2550 пунктов.