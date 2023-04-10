МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Рубль падает в начале недели против доллара, юаня и евро после попыток стабилизации, предпринятых в пятницу, следует из данных торгов. Российский рынок акций ускорил темпы роста

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.10 мск рос на 87 копеек, до 82 рублей ровно, евро — на 56 копеек, до 89,47 рубля, юань — на 9 копеек, до 11,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

В пятницу после обновления максимумов с апреля прошлого года на уровне 83,5 рубля за доллар, 91,32 рубля за евро и 12,14 рубля за юань доллар по итогам дня все же снизился на 25 копеек, до 81,13 рубля, юань – вырос на 1 копейку, до 11,81 рубля, евро опустился на 24 копейки, до 88,91 рубля.

На данный момент прогнозировать курсовую динамику является затруднительным, ввиду чего ожидаемый коридор широк — 80-85 рублей за доллар, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"С одной стороны, активные покупки валюты могут сохраниться, и доллар вполне может перейти в верхнюю часть вышеуказанного коридора. С другой, постепенная активизация экспортеров, а также техническая картина могут привести к паузе в росте доллара и его последующей коррекции перед налоговыми выплатами", — добавляет он.

"Мы склонны полагать, что в перспективе нескольких недель часть роста будет компенсирована накопившейся валютной выручкой экспортеров, однако среднесрочно курс доллара к рублю может продолжить обновлять рекорды 2023 года, несмотря на его ослабление на глобальных рынках", — резюмирует Жильников.

С фундаментальной точки зрения, рубль выглядит очень слабо, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Его курсовая динамика будет зависеть во многом от спроса на валюту, в том числе со стороны нерезидентов, которым разрешено продать свои российские активы. Технически рубль продолжает выглядеть перепроданным", — добавляет он.