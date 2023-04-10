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Гармаш анонсировал продолжение "Чебурашки"
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Исполнитель одной из главных ролей в "Чебурашке" Сергей Гармаш анонсировал продолжение киноленты. "Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", — сказал... ПРАЙМ, 10.04.2023
новости, фильм "чебурашка", россия, кино
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. Исполнитель одной из главных ролей в "Чебурашке" Сергей Гармаш анонсировал продолжение киноленты.
"Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", — сказал артист.
Ранее глава "Союзмультфильма" Борис Машковцев заявил РИА Новости, что киностудия и ВГТРК обсуждают следующий совестный проект, но не привел деталей, чтобы "не давать лишних надежд".
Премьера ленты "Чебурашка" состоялась 1 января. За две недели фильм стал самым кассовым за всю историю российского проката, а сборы в России и странах СНГ достигли 6,8 миллиарда рублей.