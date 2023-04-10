СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. Исполнитель одной из главных ролей в "Чебурашке" Сергей Гармаш анонсировал продолжение киноленты. Эстонцы раскупили билеты на премьеру "Чебурашки"

"Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", — сказал артист.

Ранее глава "Союзмультфильма" Борис Машковцев заявил РИА Новости, что киностудия и ВГТРК обсуждают следующий совестный проект, но не привел деталей, чтобы "не давать лишних надежд".

Премьера ленты "Чебурашка" состоялась 1 января. За две недели фильм стал самым кассовым за всю историю российского проката, а сборы в России и странах СНГ достигли 6,8 миллиарда рублей.