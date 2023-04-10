МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сокращение импорта украинского зерна со стороны Польши стало ударом в спину для Киева, сказал в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Венгрия ужесточит контроль зерна, поступающего с Украины

"В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует (на Украине. — Прим. ред.) — это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша", — заявил политик.

Польша решила сократить объем украинского зерна в страну на фоне протестов фермеров, которые проводят акции с февраля. Об этом решении на прошлой неделе объявил премьер Матеуш Моравецкий. Польские работники сельского хозяйства недовольны тем, что в стране оседает зерно из соседней страны, которое изначально планировали экспортировать.