МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Изменения в законодательстве не будут исключать уже привычные способы получения повесток, заявил в эфире "Соловьев Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО

Сегодня нижняя палата парламента рассмотрит проект, согласно которому будет создан единый реестр военнообязанных. Кроме того, законопроект вводит и электронные повестки.

"Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, (останутся. — Прим. ред.)… и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой", — заявил депутат.