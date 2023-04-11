Электронные повестки смогут дублировать традиционные, заявили в Госдуме
Глава комитета ГД Картаполов: электронные повестки смогут дублировать традиционные
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Изменения в законодательстве не будут исключать уже привычные способы получения повесток, заявил в эфире "Соловьев Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Сегодня нижняя палата парламента рассмотрит проект, согласно которому будет создан единый реестр военнообязанных. Кроме того, законопроект вводит и электронные повестки.
"Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, (останутся. — Прим. ред.)… и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой", — заявил депутат.
https://1prime.ru/News/20230411/840338613.html
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