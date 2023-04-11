Никакой мобилизации нет и не планируется, заявили в Госдуме
Глава комитета ГД Картаполов заявил, что в России не планируется новая волна мобилизации
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новые поправки о воинском учете и электронных повестках никак не связаны с новой волной мобилизации, сказал в эфире "Соловьев.Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", — пояснил он и отметил, что мобилизация не планируется.
https://1prime.ru/News/20230411/840338742.html
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