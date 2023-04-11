МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новые поправки о воинском учете и электронных повестках никак не связаны с новой волной мобилизации, сказал в эфире "Соловьев.Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Электронные повестки смогут дублировать традиционные, заявили в Госдуме

"Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом", — пояснил он и отметил, что мобилизация не планируется.