МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Интерес банков к облигациям федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) позволяет привлекать значительный объем средств на аукционах Минфина РФ, не оказывая существенного влияния на уровень доходностей, но размещение больших объемов ОФЗ-ПК будет вести к росту чувствительности расходов бюджета к экономическому циклу и динамике инфляции, говорится в обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов за 2022 год, подготовленного Банком России. ЦБ рекомендовал новые правила обработки "цифровых отпечатков"

"Для Минфина России размещение больших объемов ОФЗ-ПК будет вести к росту чувствительности расходов бюджета к экономическому циклу и динамике инфляции. Ранее Минфин России неоднократно заявлял о нежелании наращивать долю ОФЗ-ПК (которая выросла в 2020 году и к концу 2022 года превысила 38%). Вместе с тем интерес банков к флоатерам позволяет привлекать значительный объем средств, не оказывая существенного влияния на уровень доходностей", — говорится в обзоре.

Осенью прошлого года Минфин России после полугодовой паузы вернулся на рынок с первичными размещениями ОФЗ. Основной объем размещений пришелся на ноябрь-декабрь, в результате Минфину удалось разместить ОФЗ на 3,3 триллиона рублей. За вычетом погашений объем заимствований составил 2,1 триллиона рублей и в значительной мере обеспечил финансирование дефицита бюджета на 2,9 триллиона рублей.

Привлечь рекордный объем средств за два месяца Минфин смог во многом благодаря размещению серий ОФЗ с переменным купоном (флоатеров). Банки, являясь крупнейшими инвесторами в ОФЗ, имели ограниченные возможности для покупок большого объема ОФЗ с фиксированным купоном, что за короткое время привело бы к значительному увеличению процентного риска их портфелей, указывается в обзоре. В ЦБ назвали долю банков по числу клиентов на брокерском обслуживании

Вложения в ОФЗ-ПК представляют интерес для банков с точки зрения управления активами и пассивами. Во-первых, флоатеры ОФЗ помогают управлять процентным риском банка, снижая чувствительность доходов к динамике ставок денежного рынка (это особенно важно в отсутствие эффективно работающего рынка ПФИ, который позволил бы управлять процентным риском с помощью классических инструментов деривативного рынка), поясняется в документе.

Во-вторых, покупки флоатеров позволяют банкам улучшить нормативы ликвидности. Кроме того, эти активы имеют нулевой вес при расчете нормативов достаточности капитала и могут использоваться в качестве обеспечения для операций рефинансирования. В то же время покупка большого количества бумаг в относительно короткий промежуток времени требует наличия у банков свободной ликвидности. Эта проблема может решаться банками за счет временного наращивания привлеченных средств (часто посредством сделок репо) от ЦБ и Федерального казначейства.