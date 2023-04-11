МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Сфера искусственного интеллекта потребует регулирования, если она продолжит развиваться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Rutube рассказали, где применяют искусственный интеллект

"Так или иначе регулированию подлежат все сферы жизни, деятельности человека, это норма. Соответственно так или иначе по мере того, как будет расширятся использование искусственного интеллекта, потребует и регулирование этой сферы тоже. Поэтому время настанет, но очень важно не принимать каких-то решений, которые сдерживали бы развитие в этой области", — пояснил он.

Песков подчеркнул, что упорядочивание не означает сдерживание развития.