МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Подлежащим призыву россиянам, которые получили повестку, запретят выезд за пределы страны до явки в военкомат, говорится в поправках к законопроекту. В Госдуме разъяснили, когда электронная повестка считается полученной

Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", — говорится в тексте.

Кроме того, если повестку не вручили традиционными способами, то ее предлагают размещать в реестре, а спустя семь дней после ее размещения она будет считаться врученной.

Сегодня Госдума рассмотрит проект, согласно которому в стране могут создать единый реестр военнообязанных. Кроме того, документ может ввести в распространение электронные повестки.