Получившим повестки россиянам могут запретить выезд из страны
В Госдуму внесли поправки о запрете на выезд из России после получения повестки
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Подлежащим призыву россиянам, которые получили повестку, запретят выезд за пределы страны до явки в военкомат, говорится в поправках к законопроекту.
Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", — говорится в тексте.
Кроме того, если повестку не вручили традиционными способами, то ее предлагают размещать в реестре, а спустя семь дней после ее размещения она будет считаться врученной.
Сегодня Госдума рассмотрит проект, согласно которому в стране могут создать единый реестр военнообязанных. Кроме того, документ может ввести в распространение электронные повестки.
https://1prime.ru/News/20230411/840341104.html
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