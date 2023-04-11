МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных, а также об электронных повестках. Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц

"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", — говорится в тексте документа.

Повестка может быть направлена в письменной форме, а затем продублирована в электронном виде. В ней будут указаны последствия невыполнения изложенных в документе требований. Кроме того, она будет считаться врученной с того момента, как появится в личном кабинете.

Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о зачислении в запас россиян, которые обязаны стоять на воинском учете учете, без личной явки в военкомат на основании сведений. Норма не будет затрагивать граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, а также находящихся в запасе СВР и ФСБ.

Уклонистам ограничат право на управление автомобилем при неявке в военкомат в течение 20 дней со дня, который указан в документе. Кроме того, получившие повестку россияне не смогут выехать из России до того, как явятся в военкомат.

Повестка будет считаться врученной после семи дней с даты, когда ее разместили в реестре, если она не считается врученной иными способами.

Так, документ могут направить под расписку в письменной форме, а также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Еще один вариант — электронная форма: такая повестка будет считаться врученной с момента, когда она появится в личном кабинете.

Также МВД, ФНС, Фонд пенсионного и социального страхования, федеральные суды и ЦИК будут предоставлять данные, которые необходимы для ведения воинского учета.