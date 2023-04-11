Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
Документ в нижнюю палату парламента внесли депутаты всех фракций вместе со спикером ГД Вячеславом Володиным.
Так, согласно законопроекту, в России введут запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают зависимость.
Одновременно документ требует полностью исключить продажу вейпов несовершеннолетним россиянам, а также расходников к ним и жидкостей без никотина. Будет запрещена реализация вейпов на выставках, дистанционными способами и при помощи автоматов. Продавать устройства можно будет лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации.
Законопроект запрещает и предоставление скидок на них. В рекламе нельзя будет показывать процесс использования вейпов.
https://1prime.ru/News/20230411/840343698.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.