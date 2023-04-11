МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Аналитики выяснили, сколько курильщиков в России предпочитают вейпы

Документ в нижнюю палату парламента внесли депутаты всех фракций вместе со спикером ГД Вячеславом Володиным.

Так, согласно законопроекту, в России введут запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают зависимость.

Одновременно документ требует полностью исключить продажу вейпов несовершеннолетним россиянам, а также расходников к ним и жидкостей без никотина. Будет запрещена реализация вейпов на выставках, дистанционными способами и при помощи автоматов. Продавать устройства можно будет лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации.

Законопроект запрещает и предоставление скидок на них. В рекламе нельзя будет показывать процесс использования вейпов.