МВФ оставил без изменений прогноз по росту ВВП Китая
МВФ оставил без изменений прогноз по росту ВВП Китая в 2023 и 2024 годах
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ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году на уровне 5,2%, а в 2024 году по-прежнему ждет рост на уровне 4,5%, говорится в докладе международной организации.
Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз по росту китайской экономики оставлен без изменения по сравнению с январской оценкой.
По итогам 2022 года МВФ оценил рост ВВП Китая на уровне 3,0%.
https://1prime.ru/News/20230411/840343817.html
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