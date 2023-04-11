ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году на уровне 5,2%, а в 2024 году по-прежнему ждет рост на уровне 4,5%, говорится в докладе международной организации. МВФ предупредил об усилении неопределенности для мировой экономики

Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз по росту китайской экономики оставлен без изменения по сравнению с январской оценкой.

По итогам 2022 года МВФ оценил рост ВВП Китая на уровне 3,0%.