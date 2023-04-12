МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне, желающие попробовать обед первых космонавтов, потратят на него от 119 до 130 рублей, что почти на 300 рублей дешевле, чем повторить современное космическое меню, свидетельствует данные онлайн-сервиса доставки "СберМаркет", с которыми ознакомилось РИА Новости. Космонавт научил, как натренировать свой вестибулярный аппарат

Первые люди, которые пересекли атмосферу Земли, ели пасту или пюре из тюбика. Перед взлетом Юрию Гагарину выдали 63 алюминиевые тубы с едой по 160 граммов, а также хлебные шарики, копченую колбасу и лимонные дольки. Считается, что всю пищу он не успел попробовать, но известно, что первый обед Гагарина включал мясо и шоколад в виде пюре. Также Герману Титову во время его полетов на обед предлагали овощное пюре, печеночный паштет и сок.

"Россияне могут собрать продуктовую корзину и почувствовать себя первыми людьми в космосе за 130 рублей — именно столько будет стоить обед на одного человека из овощного бульона, печеночного паштета и сока. С учетом скидок сумма составит 119 рублей", — говорится в исследовании.

При этом современный рацион космонавтов стал более разнообразным, в него включены блюда здорового питания и домашней кухни, а также десерты. Сейчас они питаются привычными блюдами либо в виде консервов, либо едят их сублимированными без жидкости. Во время обеда туда просто добавляют воду и получают готовое блюдо. Однако не все продукты сублимируют — тогда их расфасовывают в консервные банки разного объема.

"Сервис рассчитал один из вариантов такого обеда, включив в него любимые блюда космонавтов. Набор продуктов для современного космического обеда обойдется в 430 рублей. Он состоит из борща, картофеля с мясом и творога с орехами на десерт — популярного лакомства среди российских космонавтов. Вместе со скидками такой прием пищи будет стоить 358 рублей", — заключили в компании.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым из землян совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос".