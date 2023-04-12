"СберМаркет": обед первых космонавтов обойдется россиянам от 119 до 130 рублей
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне, желающие попробовать обед первых космонавтов, потратят на него от 119 до 130 рублей, что почти на 300 рублей дешевле, чем повторить современное космическое меню, свидетельствует данные онлайн-сервиса доставки "СберМаркет", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Первые люди, которые пересекли атмосферу Земли, ели пасту или пюре из тюбика. Перед взлетом Юрию Гагарину выдали 63 алюминиевые тубы с едой по 160 граммов, а также хлебные шарики, копченую колбасу и лимонные дольки. Считается, что всю пищу он не успел попробовать, но известно, что первый обед Гагарина включал мясо и шоколад в виде пюре. Также Герману Титову во время его полетов на обед предлагали овощное пюре, печеночный паштет и сок.
"Россияне могут собрать продуктовую корзину и почувствовать себя первыми людьми в космосе за 130 рублей — именно столько будет стоить обед на одного человека из овощного бульона, печеночного паштета и сока. С учетом скидок сумма составит 119 рублей", — говорится в исследовании.
При этом современный рацион космонавтов стал более разнообразным, в него включены блюда здорового питания и домашней кухни, а также десерты. Сейчас они питаются привычными блюдами либо в виде консервов, либо едят их сублимированными без жидкости. Во время обеда туда просто добавляют воду и получают готовое блюдо. Однако не все продукты сублимируют — тогда их расфасовывают в консервные банки разного объема.
"Сервис рассчитал один из вариантов такого обеда, включив в него любимые блюда космонавтов. Набор продуктов для современного космического обеда обойдется в 430 рублей. Он состоит из борща, картофеля с мясом и творога с орехами на десерт — популярного лакомства среди российских космонавтов. Вместе со скидками такой прием пищи будет стоить 358 рублей", — заключили в компании.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым из землян совершил полет в космос. Теперь 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос".
https://1prime.ru/News/20230412/840347915.html