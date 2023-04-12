Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания включила новые пункты в список антироссийских санкций
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Великобритания расширила санкции против России, сообщается на сайте британского правительства.
"Добавлено 11 новых назначений и внесена одна поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", — говорится в публикации.
Так, рестрикции ввели против супруги Виктора Медведчука — телеведущей Оксаны Марченко, экс-министра Дагестана Наримана Гаджиева, управляющего партнера АФК "Система" и главы совета директоров ПАО "МТС" Феликса Евтушенкова, совладельца холдинга USM Владимира Скоча, а также дочери российского бизнесмена Сулеймана Керимова — Гульнары. В список также включили дочь Владимира Евтушенкова — Татьяну.
Под ограничения попали холдинг USM, а также компании Curzon Square, Hanley, Meritsercus.
Кроме того, в санкционный список попали два гражданина Кипра.
https://1prime.ru/News/20230412/840348497.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.