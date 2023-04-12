МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Великобритания расширила санкции против России, сообщается на сайте британского правительства. Канада расширила санкции против России

"Добавлено 11 новых назначений и внесена одна поправка в соответствии с режимом санкций в отношении России", — говорится в публикации.

Так, рестрикции ввели против супруги Виктора Медведчука — телеведущей Оксаны Марченко, экс-министра Дагестана Наримана Гаджиева, управляющего партнера АФК "Система" и главы совета директоров ПАО "МТС" Феликса Евтушенкова, совладельца холдинга USM Владимира Скоча, а также дочери российского бизнесмена Сулеймана Керимова — Гульнары. В список также включили дочь Владимира Евтушенкова — Татьяну.

Под ограничения попали холдинг USM, а также компании Curzon Square, Hanley, Meritsercus.

Кроме того, в санкционный список попали два гражданина Кипра.