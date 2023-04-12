БЕЛГРАД, 12 апр — ПРАЙМ. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в беседе с РИА Новости назвал сообщения о поставках Белграда оружия Киеву ложью. СМИ: Германия намерена нарастить военную помощь Киеву

Ранее Рейтер со ссылкой на утечку документов Пентагона сообщил, что власти Сербии уже передали или готовы передать вооружения Украины. Проверить подлинность документа не удалось.

"В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине. Кому-то очевидна цель — дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором не хотим участвовать", — заявил чиновник. Он подчеркнул, что уже десяток раз опровергали подобные сообщения. Белград, по его словам, не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, прилегающим к зоне конфликта. Белград, как пояснил Вучевич, продает оружие странам, которые далеки от региона, где идет конфликт.

"Всегда существует вероятность, что какое-то оружие "волшебным" способом окажется на территории зоны конфликта, но это абсолютно никак не связано с Сербией. Это вопрос к государствам, которые не соблюдают международные нормы, положения договора и правила деятельности. Повторюсь, Сербия не отправляла оружие Украине, и все опубликованное на эту тему — неправдивые спекуляции", — заключил он.

Как писали СМИ, Пентагон расследует утечку в соцсети материалов о состоянии украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. В Сеть попали более ста документов. Как уточняло NYT, документы распространялись в "российских проправительственных телеграм-каналах". Пентагон изучает информацию о случившемся.