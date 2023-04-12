МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российская орбитальная группировка насчитывает на сегодняшний день 192 космических спутников, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Стало известно, когда российские космонавты выйдут в открытый космос

В прошлом году были запущены 52 аппарата, а всего в 2022 году состоялось 22 запуска.

Мантуров подчеркнул, что космическая отрасль вместе с атомной вносят большой вклад в обороноспособность страны.