2023-04-12T12:45:07+03:00
2023-04-12T12:45:07+03:00
2023-04-12T12:45:07+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230412/840349715.html
Названо число российских спутников на орбите
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Российская орбитальная группировка насчитывает на сегодняшний день 192 космических спутников, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В прошлом... ПРАЙМ, 12.04.2023
новости, денис мантуров, космос, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российская орбитальная группировка насчитывает на сегодняшний день 192 космических спутников, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В прошлом году были запущены 52 аппарата, а всего в 2022 году состоялось 22 запуска.
Мантуров подчеркнул, что космическая отрасль вместе с атомной вносят большой вклад в обороноспособность страны.