МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Законопроект о едином реестре военнообязанных должен упорядочить систему учета и призыва, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Шадаев рассказал о сроках запуска реестра военнообязанных

"В армии у нас должны служить призывники по Конституции. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак: а) исправить; б) сделать современным, перспективным и удобным для граждан", — сказал пресс-секретарь российского президента.

Кроме того, как добавил Песков, по этому законопроекту было много разъяснений. Он подчеркнул, что документ принимался в соответствии с предусмотренной в Госдуме процедурой. Вопрос по ее нюансам представитель Кремля переадресовал в нижнюю палату парламента.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Владимир Путин обладает информацией о сути закона о едином реестре военнобязанных.

"Как только он поступит на подпись, президент его рассмотрит", — добавил Песков.

Вчера Госдума приняла закон о создании в стране единого реестра военнообязанных, а также о вводе электронных повесток. При этом в России сохранится старый способ вручения уведомлений: под роспись лично.