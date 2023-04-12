МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Цены на жилье в России выросли на 82 процента за три года существования в стране государственной программы льготной ипотеки, подсчитали аналитики "Циан". ЦБ предупредил о возможном замедлении ипотеки

Программу анонсировали в апреле 2020 года на фоне экономических сложностей из-за COVID-19. Это подстегнуло продажи новостроек, однако, как неоднократно отмечали, например, в Банке России, большой спрос на льготную ипотеку сильно разогнал цены на жилье в стране.

"За три года льготной ипотеки доля доступного по программе жилья снизилась с 77 процентов на старте до 70 процентов в апреле 2023 года. Средняя доступная площадь сократилась с 46,2 до 42,6 квадратного метра, а стоимость квадратного метра выросла на 82 процента. Если на старте программы в апреле 2020 года предлагались бы сопоставимые текущим условия кредитования, то доля доступного по субсидии жилья снизилась с 92 процентов до 70 процентов", — говорится в сообщении "Циана".

Рост цен на жилье за три года с начала программы был неравномерным: так до апреля 2021 года прирост составил 32процента, а с апреля 2021 по апрель 2022 года цены выросли на 32,8 процента. С апреля 2022 по апрель 2023-го рост составил всего 3,9 процента. В целом с апреля 2020 года средняя стоимость квадратного метра в Росси выросла с 77,5 до 141,2 тысячи рублей. В ГД предложили новую концепцию семейной ипотеки

"За три года произошло несколько этапов адаптации первоначальной версии льготной ипотеки к рыночным условиям, и несмотря на это — сократилась возможность использования данного инструмента. Доля сделок в ипотеку выросла с 59% до 78% в столичном регионе, рынок сегодня крайне зависим от условий кредитования. В последний год фактически альтернативой стандартной ипотеке по господдержке выступала ипотека с "нулевыми" ставками, набирают популярность на фоне удорожания ипотеки и программы, направленные на поддержку определенных категорий", — заявил глава "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

Несмотря на повышение цен, программа субсидирования показала рекордные продажи на первичном рынке (рост в 2021 году составил 18 процентов), а также быстро перейти от падения рынка к восстановлению весной 2022 года. Отсутствие "нулевой ипотеки" (экстремально низких ставок, субсидируемых застройщиками), усилиями ЦБ прекратившей с начала текущего года предлагаться банками, не привело к снижению спроса на рынке: по итогам первого квартала количество сделок оказалась сопоставимым с продажами второго полугодия 2022 года, когда ставка по выдаваемым ипотекам была значительно ниже.