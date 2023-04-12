МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Из Монголии в Тыву приходит большое количество зараженных чумой сурков, заявила сенатор от республики Людмила Нарусова. Российские ученые разработают новые вакцины для животных

"Ведь не только биологическое оружие может нести эту опасность. Например, в республику Тыва из Монголии огромное количество приходит сурков, зараженных чумой. Это, я не берусь утверждать, специальное оружие или просто натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить", — сказала политик, комментируя итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине.

На территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы обнаружили широкое распространение возбудителя чумы. Как уточнил Роспотребнадзор, из полевого материала выделили14 культур возбудителя чумы от трупов длиннохвостого суслика, блох и вшей сусликов, иксодовых клещей.