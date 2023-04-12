МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Совфед одобрил поправки в законодательство, которые подразумевают создание в России единого реестра военнобязанных. Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах

Документ уточняет, что военные комиссариаты формируют реестр воинского учета в установленном властями страны порядке на основании данных государственного информационного ресурса.

Кроме того, повестку могут продублировать и в электронном формате. Граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, могут зачислять в запас без личной явки. Также закон вводит ограничения для уклонистов: при неявке в военкомат в течение 20 дней с указанного в документе дня гражданин может потерять право водить машину, кроме того, ему запрещается регистрировать транспортные средства.

Получившим повестку россиянам, которые подлежат призыву, запрещается выезд из страны до явки в военкомат. Кроме того, гражданину могут ограничить сделки с недвижимостью, регистрацию ИП и возможность получить кредиты.

Повестка, согласно документу, будет считаться врученной после семи дней с момента ее появления в реестре, если ее не вручили другим способом.

Кроме того, МВД, ЦИК, Минпросвещения, ФНС, Фонд пенсионного и социального страхования, а также федеральные суды будут предоставлять необходимые данные для воинского учета. Руководители и другие лица, ответственные за военно-учетную работу, будут должны оповещать о вызовах в военкомат или повестках.