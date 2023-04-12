МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Роскосмос хочет коммерциализировать компанию "ГЛОНАСС"

"И особенно настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, потому что по решению Правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике", — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Борисов сообщил о своих планах доказать правительству и президенту необходимость создания Российской орбитальной станции (РОС).

Незадолго до праздничной даты 12 апреля "Роскосмос" заявил, что направил в правительство предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента МКС до 2028 года включительно. Решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту.