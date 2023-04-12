МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. После выявления в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина случая кори организована вакцинация среди контактных лиц, прививочные бригады работают в общежитии, вакцин достаточно, сообщило управление Роспотребнадзора по г. Москве. В Роспотребнадзоре сообщили, кому и когда следует делать прививку от кори

"Департаментом здравоохранения г. Москвы для проведения вакцинации в общежитиях организовано 8 прививочных бригад. Кроме этого, проводится вакцинация среди контактных лиц, проживающих по домашним адресам", — говорится в сообщении.

Поликлиника, осуществляющая вакцинацию, обеспечена достаточным количеством противокоревой вакцины, ситуация находится на строгом контроле московского управления Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе вуза заявили, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для учащихся организованы внеплановые каникулы для проведения противоэпидемических мероприятий по кори.