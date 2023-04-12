Роспотребнадзор прокомментировал выявление случая кори в Москве
Роспотребнадзор: после выявления кори у студента в Москве идет вакцинация контактных лиц
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. После выявления в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина случая кори организована вакцинация среди контактных лиц, прививочные бригады работают в общежитии, вакцин достаточно, сообщило управление Роспотребнадзора по г. Москве.
"Департаментом здравоохранения г. Москвы для проведения вакцинации в общежитиях организовано 8 прививочных бригад. Кроме этого, проводится вакцинация среди контактных лиц, проживающих по домашним адресам", — говорится в сообщении.
Поликлиника, осуществляющая вакцинацию, обеспечена достаточным количеством противокоревой вакцины, ситуация находится на строгом контроле московского управления Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе вуза заявили, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для учащихся организованы внеплановые каникулы для проведения противоэпидемических мероприятий по кори.
https://1prime.ru/News/20230412/840351133.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.