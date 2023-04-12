МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Вызванный в соцсетях ажиотаж вокруг закона о едином реестре военнобязанных — недоработка законодателей, которые не объяснили россиянам нормы проекта, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом она не согласилась с мнением ряда пользователей Сети, что закон был разработан спонтанно — "это не соответствует действительности".

Военкоматы, как уточнила политик, не подключены ко всем существующим информационным ресурсам. Несколько лет Министерство обороны несколько лет вело работу по их цифровизации, привязке к "Госуслугам". При этом СВО показало необходимость ускорения процесса. Кроме того, как подчеркнула Матвиенко, ничего "кардинального, карающего" в новом законе нет.

"Автоматическая постановка на воинский учет — это не право, а обязанность гражданина, она существует и сейчас", — добавила она.

Принятые изменения упрощают процедуру, а перемены в жизни военнообязанного, например, смена места жительства, будут отражаться в его личном кабинете. Предлагаемые ограничения для уклонистов предусматривают гуманизацию нынешних законов, так как уже сейчас существует уголовная ответственность за повторную неявку в военкомат. Вводящиеся ограничения направлены на повышение мотивации призывников "для не доведения (дела) до статьи Уголовного кодекса".