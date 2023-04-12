ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский покупает российское топливо, это оплачивается за счет американских налогоплательщиков, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. ЦРУ пытается выдумать версию про "Северные потоки", заявил Херш

По словам Херша, неизвестно, сколько украинская сторона платит за галлон.

"Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой… А кто платит за газ и нефть? Мы", — цитирует Херш слова одного "осведомленного американского сотрудника разведки" в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack.

Журналист отмечает, что Зеленский и многие из его окружения снимали "несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива". Херш добавляет, что, по одной из оценок аналитиков ЦРУ, в прошлом году было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов".

Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.