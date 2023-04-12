ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский покупает российское топливо, это оплачивается за счет американских налогоплательщиков, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Место утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"

ЦРУ пытается выдумать версию про "Северные потоки", заявил Херш

По словам Херша, неизвестно, сколько украинская сторона платит за галлон.

"Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой… А кто платит за газ и нефть? Мы", — цитирует Херш слова одного "осведомленного американского сотрудника разведки" в материале, опубликованном на странице журналиста на платформе Substack.

Журналист отмечает, что Зеленский и многие из его окружения снимали "несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива". Херш добавляет, что, по одной из оценок аналитиков ЦРУ, в прошлом году было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов".

Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.