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2023
https://1prime.ru/News/20230412/840353832.html
Файзуллин: более чем в половине городов России жилье почти не строится
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Более чем в 600 российских городах почти не строят сейчас жилье, что беспокоит Минстрой, сказал глава ведомства Ирек Файзуллин. "Более 600 городов в нашей стране из 1117 имеют... ПРАЙМ, 12.04.2023
новости, минстрой, ирек файзуллин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Более чем в 600 российских городах почти не строят сейчас жилье, что беспокоит Минстрой, сказал глава ведомства Ирек Файзуллин.
"Более 600 городов в нашей стране из 1117 имеют практически нулевой объем ввода жилья. Это очень серьезная проблема, там жилье тоже нужно", — подчеркнул он.
При этом финансовые инструменты в этих городах не срабатывают. Он предупредил, что, если не будут предприняты какие-то меры, то через некоторое время эти города будут потеряны.
Кроме того, Файзуллин призвал застройщиков снизить цены.
"Некоторым застройщикам хочется задать вопрос — не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?" — спросил он.