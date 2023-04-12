МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Более чем в 600 российских городах почти не строят сейчас жилье, что беспокоит Минстрой, сказал глава ведомства Ирек Файзуллин. За время действия льготной ипотеки жилье подорожало на 82 процента

"Более 600 городов в нашей стране из 1117 имеют практически нулевой объем ввода жилья. Это очень серьезная проблема, там жилье тоже нужно", — подчеркнул он.

При этом финансовые инструменты в этих городах не срабатывают. Он предупредил, что, если не будут предприняты какие-то меры, то через некоторое время эти города будут потеряны.

Кроме того, Файзуллин призвал застройщиков снизить цены.

"Некоторым застройщикам хочется задать вопрос — не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?" — спросил он.