МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Более чем в 600 российских городах почти не строят сейчас жилье, что беспокоит Минстрой, сказал глава ведомства Ирек Файзуллин. 

Строительство жилья

За время действия льготной ипотеки жилье подорожало на 82 процента

"Более 600 городов в нашей стране из 1117 имеют практически нулевой объем ввода жилья. Это очень серьезная проблема, там жилье тоже нужно", — подчеркнул он.

При этом финансовые инструменты в этих городах не срабатывают. Он предупредил, что, если не будут предприняты какие-то меры, то через некоторое время эти города будут потеряны.

Кроме того, Файзуллин призвал застройщиков снизить цены.

"Некоторым застройщикам хочется задать вопрос — не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?" — спросил он.